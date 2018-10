Meteo : perturbazione imminente, in arrivo oggi piogge, temporali e venti forti – Previsioni

Perturbazione ormai ad un passo dall’Italia. Soffia la Bora sull’alto Adriatico, A breve anche piogge e temporali.

Meteo / Mattinata apparentemente tranquilla quest’oggi su quasi tutta Italia visto che splende il Sole quasi ovunque ed il clima si presenta decisamente mite e tranquillo, quasi primaverile. Ebbene si tratta solo di una situazione momentanea, destinata a cambiare già nel corso di stamattina a partire proprio dal nord-Est, tutto a causa di una perturbazione di origine artica che proprio in queste ore sta scavalcando i Balcani per poter irrompere nel Mediterraneo ponendo fine alla stabilità atmosferica.

Già in questi minuti stiamo osservando (tramite i SATELLITI) un aumento delle nubi su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Trentino ed Emilia Romagna e contemporaneamente si sta intensificando il vento di Bora sull’alto Adriatico dove si registrano raffiche sui 20-30 km/h. Insomma il tempo sta cambiando e si tratta dei primi segni dell’imminente arrivo della perturbazione destinata a traghettare , nei prossimi giorni, gran parte d’Italia nel cuore dell’Autunno.

LE PREVISIONI PER OGGI

Dunque nel corso della giornata di oggi, 21 ottobre 2018, il tempo è atteso in graduale peggioramento su molte regioni italiane. Vediamo ora la situazione nel dettaglio :

NORD – piovaschi e locali temporali in arrivo tra la tarda mattina e il pomeriggio su Veneto centro-meridionale, bassa Lombardia ed Emilia Romagna. Più secco sul Friuli Venezia Giulia e il nord-ovest dove avremo cieli poco nuvolosi o nuvolosi. Venti forti di bora sull’alto Adriatico, con raffiche fino a 70-80 km/h. Raffiche di vento modeste anche su Lombardia e Liguria entro sera. Temperature in progressivo calo, anche di 6-8°C.





CENTRO – rovesci e temporali diffusi tra pomeriggio e sera su Marche, Abruzzo, Molise e Lazio centro-meridionale. Fenomeni molto più blandi e isolati (per lunghi tratti assenti) su Umbria, Toscana e Lazio settentrionale. Venti forti di bora su gran parte del centro Italia con raffiche fino a 60-70 km/h. Temperature in calo deciso dalla sera.

SUD E ISOLE – stabile al mattino e primo pomeriggio. Dopo le 15.00 possibilità di locali acquazzoni nelle zone interne della Sicilia. In serata tempo in progressivo peggioramento su Puglia centro-settentrionale e Campania per l’arrivo del fronte temporalesco della perturbazione. Si intensificherà anche il vento su Puglia settentrionale e Campania con raffiche oltre i 60 km/h. Sul resto del sud peggiorerà sensibilmente nella giornata di lunedì 22.



