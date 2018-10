Roma : violento temporale sulla capitale. Tempesta di grandine e centinaia di fulmini

Violento temporale colpisce la Capitale, il fronte della perturbazione raggiunge Roma. Disagi e danni in città.

La perturbazione di origine artica ampiamente prevista nelle scorse ore ha raggiunto l’Italia attraversandola da nord a sud e coinvolgendo in maniera principale le regioni del nord-est e del centro Italia. Dopo aver fortemente colpito Veneto ed Emilia (causando grandinate diffuse) e la Sicilia (vedi qui), il fronte temporalesco è sceso sin verso il Lazio raggiungendo Roma proprio in serata, attorno alle 20.00.

Lungo il fronte d’aria fredda si sono sviluppati vasti e forti temporali proprio in corrispondenza di Roma, dove i contrasti termici sono risultati davvero incisivi tra l’aria calda presente al suolo e il nucleo freddo situato alle altissime quote. I temporali di conseguenza sono stati molto violenti tanto che hanno provocato piogge intense e grandinate diffuse, a tratti con chicchi grandi come ciliege. Centinaia i fulmini caduti specie sui settori nord-orientali di Roma (almeno oltre 200 fulmini negli ultimi 30 minuti). Molti i disagi alla circolazione per via delle piogge intense che hanno prodotto allagamenti.

Il vasto temporale si muove verso sud, pertanto nelle prossime ore la situazione inizierà gradualmente a migliorare a partire dai settori più settentrionali di Roma e provincia ma solo per un paio d’ore. Nel corso della notte vi sarà la possibilità di nuovi temporali sulla Capitale.







Articolo di Raffaele Laricchia

