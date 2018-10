Temporali, vento forte e brusco calo termico: allerta meteo della Protezione Civile in Puglia

L’aria fredda e instabile proveniente dai Balcani continua ad avanzare e a spingersi progressivamente verso sud-est interessando le regioni adriatiche. Fra la sera di oggi e la giornata di domani interesserà tutta la Puglia, apportando un diffuso peggioramento del tempo con piogge e temporali anche di forte intensità. Su tutta la regione osserveremo anche un brusco calo delle temperature.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per la giornata di domani, con livello giallo per gran parte della regione e arancione per l’area ionica, in particolare per i Bacini del Lato e del Lenne. L’allerta è stata emessa per rischio idrogeologico, per temporali e venti forte.

Ecco il messaggio di allerta a cura della Protezione Civile:



Articolo di Francesco Ladisa



