Allerta meteo Calabria: scuole chiuse domani Martedì 23 Ottobre in diversi comuni per maltempo

Come illustrato in questo articolo, la situazione meteo volge verso un marcato peggioramento atmosferico sulla Calabria per via del vortice depressionario in azione sull’Italia centro-meridionale che nella giornata di domani si sposterà sullo Ionio.

Forti piogge, anche a carattere di nubifragio, potranno interessare in particolar modo le zone interne e ioniche della Calabria centro-settentrionale, quindi le province di Cosenza, Crotone, Catanzaro. E’ qui che sono previste le precipitazioni più abbondanti, potenzialmente in grado di arrecare disagi e criticità sul territorio, come allagamenti, smottamenti e piene di corsi d’acqua.

La Protezione civile ha emesso come già detto un’allerta meteo per tutta la regione: rossa per il versante jonico cosentino, arancione per tutti restanti settori della Calabria. L’allerta, emessa per rischio idrogeologico per forti temporali, è valida dalla mezzanotte fino alle 24 di domani, 23 Ottobre.

In queste ore i sindaci di diversi comuni della Calabria stanno decidendo per la chiusura delle scuole. Di seguito riportiamo un elenco dei comuni in cui le scuole resteranno chiuse nella giornata di martedì 23 Ottobre.

ELENCO COMUNI CON SCUOLE CHIUSE (aggiornamento continuo)

Catanzaro

Soverato

Squillace

Girifalco

Simeri Crichi

San Sostene

Satriano

Acri

Coriglaino-Rossano







Articolo di Francesco Ladisa

