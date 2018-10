Forte maltempo verso la Calabria: allerta rossa e arancione per domani (previsioni)

Dopo aver stazionato sull’area tirrenica, nella giornata di domani il vortice depressionario responsabile del maltempo in atto al centro-sud sposterà il suo raggio d’azione sull’area ionica. Ciò determinerà un peggioramento sulle regioni ioniche, non ancora raggiunte dalle precipitazioni più intense che interessano attualmente i settori adriatici.

Sulla Calabria è previsto un sensibile peggioramento a partire dalla tarda serata/nottata, con l’arrivo di piogge e rovesci a carattere temporalesco anche di forte intensità, sull’area meridionale e sui settori interni e ionici centro-settentrionali. Il clou del maltempo è atteso fra la nottata e la mattinata di domani.

Le aree più colpite risulteranno quelle interne e ioniche della Calabria centro-settentrionale, quindi le province di Cosenza, Crotone, Catanzaro. Qui potremo avere accumuli pluviometrici anche sui 60-80 millimetri, ma localmente potrebbero verificarsi picchi sui 100 mm e superiori.

Anche la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta per domani sulla Calabria, indicando un allarme di livello rosso (il più alto) per il versante jonico settentrionale ed un livello arancione per il resto della regione. Data l’allerta emessa dalla Protezione Civile, molti Sindaci potranno decidere di chiudere le scuole nella giornata di domani, 23 Ottobre.

Articolo di Francesco Ladisa

