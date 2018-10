Meteo domani: migliora al Centro, maltempo con rischio nubifragi al Sud

Meteo domani – Migliora al Centro, attese intense piogge al Sud.

Meteo domani – Nel corso della giornata di domani, il minimo barico attualmente presente sul tirreno centrale tenderà velocemente a spostarsi verso le regioni meridionali. Qui sono attesi ancora fenomeni di intenso maltempo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, nel corso della mattinata di domani, le condizioni atmosferiche si presenteranno già instabili su: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e in maniera minore su Sud Abruzzo e Molise. Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà velocemente a migliorare su: Abruzzo, Molise e Puglia. Mentre si manterrà instabile su Basilicata, Sicilia tirrenica e Calabria. In aprticolar modo in Calabria, date le abbondanti precipitazioni previste, non si escludono fenomeni intensi come forti temporali e nubifragi.

In serata la situazione tenderà a migliorare su tutto il territorio, residua instabilità su: Sicilia e Calabria. Temperature in diminuzione al Sud. Stabili o in lieve aumento al Centro Nord. Ventilazione ancora intensa dai quadranti settentrionali, mari generalmente mossi o molto mossi.



Articolo di Luca Mennella



