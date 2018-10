Meteo oggi: Centro-Sud nella morsa del maltempo, rischio nubifragi

Meteo oggi – Attesa fase di intenso maltempo, rischio nubifragi su molte regioni.

Meteo oggi – Un’intensa goccia fredda di origine artica sta interessando il Centro-Sud italiano apportando fenomeni di maltempo diffuso come forti temporali e nubifragi, come avvenuto ieri sera a Roma.

Già in queste ore, forti temporali e piogge particolarmente abbondanti stanno interessando: Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia e Calabria. Piogge meno intense interessano anche: Sud Marche, Puglia, Basilicata e Sud Lazio. Generalmente più stabile e soleggiato sull’alto tirreno e al Nord Italia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché immutata con forti piogge che continueranno ad interessare le regioni sopra citate. Su queste, in particolar modo su: Abruzzo, Sicilia e Calabria non si escludono fenomeni intensi come nubifragi e alluvioni lampo.

In serata la situazione continuerà a presentarsi instabile su gran parte delle regioni centro meridionali. Temperature stabili al centro-nord, in calo al Sud. Mari generalmente mossi e ventilazione prevalente dai quadranti orientali. Potrebbe interessarti anche:



Articolo di Luca Mennella



