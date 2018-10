Nubifragi nel tarantino: situazione critica a Ginosa [VIDEO]

L’ondata di maltempo in atto al centro-sud sta creando le prime criticità anche in Puglia, dove l’area ionica è da ieri colpita da abbondanti precipitazioni.

Come da allerta della Protezione Civile (comunicato di ieri), la zona di Ginosa, in provincia di Taranto, è interessata in queste ore da allagamenti e criticità di carattere idro-geologico. Acqua e fango hanno invaso molte strade sia nel paese di Ginosa che nelle zone limitrofe: il torrente Gravina si è ingrossato in seguito alle forti e persistenti precipitazioni, che hanno scaricato oltre 100 millimetri di acqua dalla mezzanotte di oggi.

Ecco delle immagini girate poco fa a Ginosa, nei pressi del Ponte di San Leonardo.

Articolo di Francesco Ladisa

