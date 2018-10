Nubifragio su Roma: metro invasa dall’acqua e dalla grandine [VIDEO]

Abbiamo documentato con vari articoli e numerose immagini l’eccezionale temporale che ha colpito Roma nel tardo pomeriggio di oggi, mettendo in ginocchio soprattutto i quartieri orientali della capitale.

A creare i maggiori disagi e danni la grande quantità di acqua caduta in pochissimo tempo insieme alla grandine. Un mix terribile che ha mandato letteralmente in tilt la viabilità della città.

Diverse stazioni della metro sono state allagate e per questo chiuse, così come la sede di un municipio. Si tratta di quella delle stazioni di Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato-Battistini, Porta Furba Quadraro sulla linea A e Pietralata sulla metro B. Disagi inevitabili anche per tram e bus. Problemi e ritardi anche per i voli.

Le zone della città più colpite: l’area Nord, Prati Fiscali, Bufalotta, viale Ionio, viale Tiziano, via Nomentana/Arturo Graf, Via Tiburtina, Viale Tirreno e alcuni tratti del Gra. Allagamenti anche in via di Ciampino, e ancora via Prenestina, Collatina altezza via Longoni. Alberi e rami caduti al momento si registrano in via Ardeatina e in via Statilia.

Questa la situazione in una stazione metro della capitale nella serata di oggi, invasa da acqua e ghiaccio.

