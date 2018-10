Cipro : grosso tornado colpisce Nicosia, gravi danni ad Ayios [VIDEO]

Enorme tornado colpisce il distretto di Nicosia. Ci sono danni e black-out.

Un tornado di grosse dimensioni si è abbattuto ieri sull’isola di Cipro, nel Mediterraneo orientale, a seguito dell’avvicinamento del ramo più orientale del vortice di bassa pressione che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni. Il fenomeno vorticoso ha attraversato il distretto di Nicosia, capitale dell’isola, colpendo duramente la piccola cittadina di Ayios Trimithias causando danni ingenti.

Il tornado, dal diametro di almeno 200 metri, ha devastato diverse abitazioni e distrutto numerosi tralicci.

La città è stata colpita da un vasto black-out, decine di alberi sono stati sradicati e scaraventati via così come anche le automobili. Fortunatamente non risultano feriti o vittime.

Il Sindaco di Ayios Trimithias, Giorgios Iacovou, l’ha definita una vera e propria catastrofe. Le abitazioni colpite dal tornado sono state dichiarate al momento inagibili e i loro occupanti sono stati costretti a trascorrere la notte fuori, da amici o in albergo. Queste le parole del sindaco : “È venuto da nord-est ed è durato a lungo. Ha sollevato le tegole dei tetti e interrotto la fornitura di energia elettrica nell’area. Ha lanciato polvere, sporco e rifiuti. Ci sono degli alberi abbattuti. È una catastrofe. Alcune persone non hanno dove stare… persone con bambini. Stiamo cercando di aiutare con il contributo della protezione civile. Ci sono danni enormi. Non ho mai visto niente di simile”



