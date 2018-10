Maltempo in Calabria : nubifragi tra Corigliano Cirò Marina e Strongoli. Strade ridotte a fiumi di fango [VIDEO]

Piove intensamente in Calabria, allerta rossa nel cosentino. Piogge alluvionali a Corigliano, tanti disagi.

Come ampiamente previsto la Calabria sta nuovamente facendo i conti col maltempo a causa dell’arrivo del vortice di bassa pressione che nelle scorse ore si è accanito con violenza su Salento, Abruzzo e prima ancora nel Lazio (guarda la grandinata devastante su Roma).

L’allerta rossa emanata dalla Protezione Civile sulla Calabria nord-orientale parlava chiaro : vi era la possibilità di piogge diffuse e persistenti con alto rischio idro-geologico ed effettivamente è proprio quello che si sta verificando. Piove senza un attimo di tregua dalla notte sui settori ionici calabresi, specie tra cosentino e crotonese. Fortemente colpita l’area di Corigliano Calabro dove sono caduti quasi 130 mm di pioggia dalla mezzanotte, ma anche tra più a sud tra Cariati, Cirò Marina e Strongoli la situazione non è molto migliore (caduti dai 40 ai 70 mm di pioggia). I fenomeni piuttosto estesi e persistenti hanno causato l’esondazione di alcuni canali e anche qualche smottamento.

Numerosi disagi a Corigliano (CS) dove le strade sono trasformate in fiumi di acqua e fango, così come anche a Cirò Marina (KR).

Video da Corigliano Calabro – se non vedi clicca qui >>

Strada statale 106 tra Cirò Marina e Strongoli :

Maltempo, tra Strongoli e Cirò Marina la Strada Statale 106 diventa un fiume di fango

Maltempo, tra Strongoli e Cirò Marina la Strada Statale 106 diventa un fiume di fango Pubblicato da CrotoneNews su Martedì 23 ottobre 2018



Articolo di Raffaele Laricchia

