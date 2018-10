Pioggia alluvionale in Salento: campagne totalmente allagate a Galatina

Come vi abbiamo raccontato già in questo articolo di ieri sera, la perturbazione giunta ieri sulla Puglia ha provocato nubifragi e forti temporali sul Salento, con accumuli di pioggia localmente eccezionali.

Particolarmente colpito il Salento meridionale e la provincia di Lecce: a Galatina un nubifragio durato diverse ore nella notte (temporale semi-stazionario che si rigenerava sempre sulla stessa zona) ha scaricato oltre 150 millimetri di pioggia, causando allagamenti estesi e danni. Stamane vaste zone di campagna attorno a Galatina e Galatone, altro comune vicino fortemente colpito dal maltempo, sono totalmente allagate.

A Galatina ci sono stati anche smottamenti e crolli: in via Guidano la forza dell’acqua ha fatto cadere un muro e i conci hanno invaso la carreggiata. Le situazioni più critiche si sono avute in via Lombardia, in via Piemonte, in via Brindisi e in via Brescia. I Vigili urbani e i volontari della Protezione civile stanno ancora operando per portare aiuto a chi lo ha richiesto. I muri di alcuni garage in via Puglia sono stati sfondati e l’acqua ha invaso altri locali facendo danni irreparabili. Il canale dell’Asso è esondato. Nelle zone colpite manca l’energia elettrica.

Disagi per il maltempo in diverse località tra cui Sogliano, Cutrofiano, Taviano, Racale, Matino, Ugento, Copertino e San Nicola. Ora la situazione meteo volge verso un miglioramento nel corso delle prossime ore.

Campagne allagate nella zona di Galatina, Galatone (Lecce)







Articolo di Francesco Ladisa

