Ultim’ora: crolla scala mobile della metro a Roma, ci sono feriti gravi

Ultim’ora: attorno alle 19 di questa sera, un grave incidente si è verificato a Roma nella stazione della metro Repubblica della linea A.

Una scala mobile è crollata provocando almeno una decina di feriti. Cinque di questi sarebbero in condizioni molto gravi (codice rosso). Tra i feriti anche i tifosi russi del Cska Mosca, che stavano raggiungendo lo stadio Olimpico per il match di Champions League contro la Roma.

L’incidente è accaduto in un orario di massimo affollamento. «Si è sentito un boato mentre veniva giù tutto – racconta un testimone – sotto choc – Non c’è stato tempo di mettersi in salvo». Nella folla di chi rientrava a casa anche centinaia di tifosi russi che, terrorizzati, hanno risalito di corsa le scale della stazione travolgendo le persone che stavano scendendo.

In tanti, oltre all’Atac, hanno dato l’allarme al 118 e al 115: in pochi minuti sono arrivate decine di ambulanze e due squadre dei vigili del fuoco, mentre all’esterno la stazione veniva isolata dalla polizia locale e dai acrabinieri.

Non è ancora nota la causa del crollo della scala. Su Roma si è abbattuto come saprete un violento nubifragio Domenica, ma difficilmente l’incidente di poco potrebbe essere legato all’evento atmosferico.







