Ultim’ora: violento incendio a Savona, a fuoco il Palazzo dell’Autorità portuale [aggiornamenti]

Aggiornamento ore 14.30 – l’incendio ha distrutto gran parte del Palazzo dell’Autorità portuale, un edificio di recente costruzione. Non risultano per il momento persone coinvolte nel rogo. Le prime testimonianze hanno parlato inizialmente di una piccola colonna di fumo nera, ma le fiamme sono divampate velocemente in pochi minuti e alcune parte di lamiera si sono staccate e sono precipitate al suo interno.

Un grave incendio si è verificato poco fa, intorno alle 13, nei pressi del Palazzo dell’Autorità portuale di Savona.

L’incendio ha mobilitato numerosi vigili del fuoco che sono in azione per cercare di domare le fiamme divampate all’interno della struttura. La palazzina è completamente avvolta dal fuoco, dal primo all’ultimo piano, circondata da un’impressionante nuvola di fumo nero e dagli scoppi dei vetri, mentre è un continuo crollare di pannelli infuocati.

Il rogo è visibile da una vasta area del savonese.

Al momento non è noto se vi siano feriti o vittime in seguito al rogo. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nel corso delle prossime ore o nei prossimi minuti.







Articolo di Francesco Ladisa

