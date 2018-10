Alpi, Belluno : vasto e pericoloso incendio sulle Dolomiti. Il fumo raggiunge anche Venezia [FOTO]

Immagini surreali dal bellunese, vasto incendio in atto sulle Dolomiti. Fumo sin su Venezia.

Come vi abbiamo informato poc’anzi è in atto un pericoloso incendio nel bellunese, esattamente sulle Dolomiti tra i comuni di Taibon e Cencenighe. L’incendio si è sviluppato nei boschi situati sotto le Pale di San Lucano e pare che la causa non sia dolosa : le fortissime raffiche di foehn hanno abbattuto diversi alberi in zona, uno dei quali si è schiantato su alcuni fili ad alta tensione dando inizio all’incendio che si è poi propagato a gran velocità sotto la spinta delle raffiche del secco e caldo foehn.

L’enorme colonna di fumo che si è sollevata in atmosfera si è rapidamente diretta verso sud/sud-est, coprendo non solo i cieli del bellunese ma anche quelli del veneziano. Scenario davvero surreale in Veneto in questi minuti, col fumo visibile da decine di chilometri di distanza e che oscura il Sole. La colonna di fumo che ha raggiunto le medie quote dell’atmosfera è evidente anche dall’immagine satellitare. Ecco tutte le immagini :

Fumo dell'incendio visto da Venezia La colonna di fumo vista dal satellite, sin verso Venezia. Incendio sulle Dolomiti Incendio visto da Belluno Incendio sulle Dolomiti Incendio sulle Dolomiti Incendio nel bellunese Prev 1 of 8 Next



