Raro fenomeno di “alone lunare” in atto al Nord Italia [FOTO]

Stanno giungendo in queste ultime ore e minuti testimonianze e immagini di una luna partire, avvolta da un “cerchio” opaco, principalmente nei cieli del Nord Italia.

Il fenomeno non è nulla di anomalo e preoccupante: si tratta infatti del cosiddetto alone lunare, molto simile all’alone solare, ancora più raro però di quest’ultimo.

L’alone lunare è merito di nuvole alte e sottili, come i cirrostrati (nubi visibili effettivamente dal satellite), che contengono milioni di cristalli di ghiaccio: ognuno di questi cristalli funziona come una lente in miniatura.

Poiché la maggior parte di essi ha la stessa conformazione esagonale, la luce entra attraverso la faccia di un cristallo e vi esce da quella con un angolo di rifrazione di 22 gradi: proprio per questo motivo si forma il cosiddetto “alone 22°”, un alone con pallidi colori rosati al centro e blu all’esterno.

Molte le foto pubblicate in rete questa sera, soprattutto fra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia. Eccone alcune:

Articolo di Francesco Ladisa



