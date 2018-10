Incendio sulle Dolomiti, disastro nell’Agordino : si espande l’incendio, colpite alcune case

Si estende l’incendio nel bellunese, in fiamme anche alcune case in nottata. Salvati due ragazzi.

Nonostante i lavori no-stop dei Vigili del Fuoco l’incendio che ieri è divampato nel bellunese si è ulteriormente propagato nel corso della notte a causa delle forti raffiche di Foehn. Fortunatamente il vento sta iniziando a perdere colpi e questo faciliterà i lavori dei Canadair in arrivo per domare le fiamme. La situazione al momento è grave : il fronte delle fiamme è lungo centinaia di metri e ha inghiottito decine di ettari di boschi sotto le Pale di San Lucano, sulle Dolomiti.

Il sindaco di Taibon Agordino, tra i centri abitati vicini all’incendio assieme a Cencenighe e Listolade, ha lanciato l’appello ai suoi abitati di non uscire di casa per alcun motivo. Giungono nuove conferme sulla causa scatenante dell’incendio : l’assessore regionale alla protezione civile, Giampaolo Bottacin, sostiene che tutto sia stato provocato dalla caduta di un albero sui fili dell’alta tensione. Purtroppo le forti raffiche di foehn hanno alimentato ed esteso le fiamme in pochi minuti provocando un vero e proprio disastro per la zona. Colpite anche due case nel corso della notte.

Fumo dell'incendio visto da Venezia - foto di Pier Luigi Masetto La colonna di fumo vista dal satellite, sin verso Venezia. Incendio sulle Dolomiti Incendio visto da Belluno Incendio sulle Dolomiti Incendio sulle Dolomiti Incendio nel bellunese Fumo visto da Belluno

UNA BUONA NOTIZIA

Fortunatamente c’è una buona notizia : sono stati portati in salvo i due ragazzi (di 29 e 34 anni) che ieri erano rimasti intrappolati a circa 1650 metri di quota nel canalone della Besausega.

Ora le raffiche di vento tenderanno pian piano ad indebolirsi sino a cessare quasi del tutto entro stasera. Si spera che l’incendio possa essere domato in tempi brevi.

La diretta :