Isole Marianne : tifone Yutu devasta Tinian e Saipan, è una catastrofe [VIDEO]

Devastante tifone Yutu colpisce le isole Marianne, ci sono danni enormi.

Nella giornata di mercoledi 24 ottobre 2018 le isole Marianne sono state investite in pieno da uno dei cicloni tropicali più potenti del 2018 : stiamo parlando del super tifone Yutu, il quale si è abbattuto con violenza sulle terre di Tinian e Saipan, nelle Marianne settentrionali, lasciando dietro di se una vera e propria scia di distruzione.

Yutu, nel suo stadio di tifone di categoria 5, ha colpito le Marianne con venti mendi fino a 290 km/h e raffiche fino a 352 km/h, davvero una furia addirittura superiore agli uragani Michael (in Florida) e Mangkhut (Filippine e Cina).

Secondo la NASA si tratta della tempesta più potente di sempre per le isole Marianne, nel Pacifico occidentale. Il tifone ha distrutto case, sradicato alberi, abbattuto pali della luce e scaraventato via camion e automobili. Decine di persone sono rimaste ferite ma al momento non risultano vittime. “Ci sono molti danni e distruzione. È come se si fosse verificata una piccola guerra. Probabilmente serviranno settimane per ripristinare l’elettricità per tutti. Stiamo sopravvivendo, ne usciremo, siamo un popolo resiliente, ma è un danno enorme”, ha dichiarato Gregorio Kilili Camacho Sablan, delegato delle Isole Marianne Settentrionali, che si aspetta una dichiarazione presidenziale di catastrofe.

Il video della catastrofe è davvero spaventoso (se non vedi clicca qui>>) :