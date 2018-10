Meteo Protezione Civile domani: deboli piogge in arrivo e molte nubi, preludio all’intenso peggioramento del week end

Nella giornata di domani osserveremo un peggioramento del tempo su gran parte d’Italia, per l’attivazione di umide e instabili correnti atlantiche. Preludio ad una fase di intenso maltempo a partire dal week end.

Previsioni meteo Venerdì 26 Ottobre 2018

Precipitazioni: isolate, tendenti a sparse in serata, con fenomeni anche a carattere di rovescio, su Piemonte orientale, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna occidentale, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale ed orientale, versante occidentale della Campania e versanti tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su Liguria di levante, alta Toscana e Friuli Venezia Giulia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile rialzo su Puglia e Basilicata, in diminuzione localmente sensibile sul Nord e su Toscana e Umbria.

Venti: dai quadranti meridionali: tendenti a forti lungo i crinali dell’Appennino centro-meridionale e in serata su Liguria e settori tirrenici.

Mari: tendenti a molto mossi il Mar Ligure e il Tirreno meridionale.



Articolo di Francesco Ladisa



