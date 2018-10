Previsioni meteo Ognissanti: ecco le ultime tendenze sull’inizio di Novembre

Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, il tempo sta per peggiorare sensibilmente sull’Italia per effetto di una vasta perturbazione atlantica che colpirà il Paese a partire da Venerdì-Sabato e ci accompagnerà per diversi giorni.

Dopo una lunga latitanza, ritroveremo quindi le umide e perturbate correnti atlantiche in grado di apportare condizioni di maltempo a più riprese sulla nostra penisola. Questo scenario persisterà con molta probabilità anche agli inizi del mese.

Il tempo di Ognissanti: volgendo lo sguardo all’ultimo giorno di Ottobre e all’inizio di Novembre si evince la concreta possibilità che il tempo possa continuare ad essere nel complesso instabile e dominato proprio dall’influenza delle instabili correnti occidentali.

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli matematici, la giornata del 1° Novembre (Ognissanti) dovrebbe essere caratterizzata da condizioni di instabilità soprattutto al Nord Italia e lungo le regioni tirreniche; potrebbe andar meglio invece sui settori più orientali della penisola. Dal punto di vista termico potremmo avere un clima fresco al Centro-Nord, più mite al Meridione.

La distanza temporale che ci separa però non consente di elaborare una previsione dettagliata. Nei prossimi giorni potremo sviluppare meglio il quadro previsionale per i primi giorni di Novembre, anche con un maggiore livello di affidabilità.

Seguite i nostri articoli su InMeteo.net







Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte