Terremoto a Zante, ultimi aggiornamenti : nessuna vittima – Il video della scossa

Nuove immagini del terremoto in Grecia, proseguono le scosse di assestamento. Zante regge il colpo!

Sono numerosi i danni causati sull’isola di Zante dal forte terremoto avvenuto nel cuore della notte, esattamente alle 00.54, nel mar Ionio sud-orientale. Come vi abbiamo ben spiegato qui si è trattato di un terremoto di magnitudo 6.8 sulla scala richter decisamente violento ( tra i più intensi nel Mediterraneo negli ultimi anni) che ha dato inizio ad una notevole sequenza sismica caratterizzata da numerose scosse con magnitudo compreso tra 4.0 e 5.0. Per pura coincidenza il sisma è avvenuto esattamente a distanza di 2 anni da un altro fortissimo terremoto, quello del maceratese (26 ottobre 2016) di magnitudo 6.5.

Il terremoto ha causato numerosi danni sull’isola di Zante (VEDI LE FOTO), specie sulle coste sud-occidentali dove si sono aperte numerose spaccature nel terreno (GUARDA IL VIDEO del porto) e tante case sono state lesionate. Registrati anche alcuni crolli di abitazioni fatiscenti, mobili, scaffali, mensole e vari oggetti. La terra ha tremato per oltre 70 secondi all’epicentro mentre sul sud Italia il sisma è durato poco più di 5 secondi svegliando comunque migliaia di persone. Dunque come avete potuto capire non ci sono stati crolli numerosi, feriti gravi o vittime, ed è davvero un’ottima notizia considerata la magnitudo notevole del terremoto e la distanza dell’epicentro di “appena” 25 km dalle coste di Zante. Il motivo dei pochi danni è da ricondurre agli importanti lavori anti-sismici adoperati negli ultimi decenni dopo un’altra fortissima scossa avvenuta negli anni 90, il quale devastò totalmente l’isola greca di Zante.

Intanto ecco un altro video registrato dalle telecamere di videosorveglianza di un supermercato, che mostra lo scuotimento prodotto dal sisma (se non vedi clicca qui ) :







Articolo di Raffaele Laricchia

