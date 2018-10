Violento terremoto nello Ionio: tremano diverse città del Sud. Catania, Siracusa, Reggio Calabria, Lecce, Taranto, Bari.

Una fortissima scossa di terremoto ha colpito il Mar Ionio dopo la mezzanotte di oggi, 26 Ottobre 2018, esattamente alle ore 01.07. Il sisma è stato di magnitudo 6.8 sulla scala Richter, secondo le rilevazioni del centro sismico euro-mediterraneo (EMSC), ed ha avuto epicentro a largo dell’isola di Zante, in Grecia, a circa 25 km di distanza dalla terraferma.

Come vi abbiamo descritto nel nostro precedente articolo, il terremoto ha scosso anche il Sud dell’Italia, geograficamente abbastanza vicino all’epicentro del sisma.

Le regioni in cui è stato avvertito sono state la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, la Puglia. Le segnalazioni sono giunte a migliaia anche da grandi città, tra cui Catania, Siracusa, Ragusa, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Taranto, Brindisi, Lecce, Bari (soprattutto sud-est barese).

La scossa è stata percepita leggermente anche in città più lontane, come Potenza, Salerno e perfino Napoli. In nessuna di queste località però vi sono stai danni a cose o persone, anche se alcuni hanno evacuato autonomamente le proprie abitazioni, colti da forte spavento.

Stiamo accertando la presenza di eventuali danni nell’area epicentrale, ovvero nell’area del Peloponneso e dell’Isola di Zante.

Fonte immagine: EMSC







Articolo di Francesco Ladisa

