Allerta meteo della Protezione Civile: Domenica 28 Ottobre giornata di SEVERO MALTEMPO

La Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo per la giornata di domani, in seguito a forti precipitazioni che colpiranno soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche della nostra penisola.

I fenomeni più abbondanti sono attesi sui settori alpini centro-orientali, e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali. Vediamo il bollettino meteo dettagliato e le varie allerte/criticità previste.

Previsioni meteo Domenica 28 Ottobre 2018

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia settentrionale, Trentino, settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Liguria centro-orientale, alta Toscana, Lazio meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania settentrionale, Calabria meridionale e ionica centrale e settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati, specie su settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, zone interne del Lazio meridionale e settori occidentali dell’Abruzzo;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta orientale, resto di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania, su Toscana meridionale, Umbria, Puglia meridionale, Calabria tirrenica centrale e Sicilia occidentale e centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Paese, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione le massime al Centro.

Venti: da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, su tutte le regioni, con rinforzi di burrasca forte su Triveneto, settori alpini della Lombardia, tutti i settori appenninici e tirrenici, Puglia, Sicilia orientale e settori ionici di Basilicata e Calabria.

Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini.

Allerta meteo Protezione Civile

Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al nord, in estensione al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e venti forti su tutta la Penisola.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 28 ottobre, precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dal primo mattino di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte.

L’avviso prevede, infine, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Marche nonché il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma Di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, domenica 28 ottobre, allerta rossa sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli Venezia Giulia. L’allerta sarà arancione su ampi settori del Paese: al nord allerta arancione per buona parte della Lombardia e della Liguria, sui settori appenninici occidentali dell’Emilia-Romagna, sul Trentino Alto Adige e su parte del Veneto; al centro-sud su Lazio, Umbria, e su parte di Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, nonché su tutto il territorio della Sicilia. Si segnala, inoltre, allerta gialla su gran parte dei restanti settori della Penisola, da nord a sud.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).

Bollettino di criticità nazionale/allerta





Per la giornata di domani, Domenica 28 ottobre 2018:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Umbria: Medio Tevere, Chiani – Paglia, Alto Tevere, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino

Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Alto Volturno e Matese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Toscana: Lunigiana, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Medio Tevere, Chiani – Paglia, Alto Tevere, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese, Alta Valtellina

Marche: Marc-5

Molise: Litoranea

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-C

Emilia Romagna: Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali

Marche: Marc-3, Marc-5, Marc-6, Marc-2, Marc-1, Marc-4

Molise: Litoranea

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Medio Tevere, Chiani – Paglia, Alto Tevere, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara

Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Lombardia: Appennino pavese

Marche: Marc-3, Marc-5, Marc-1

Molise: Litoranea

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Scrivia

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Per le Regione Sardegna e per la Provincia Autonoma di Bolzano il bollettino riguarda solo la valutazione del rischio idrogeologico e idraulico, non essendo ancora il rischio temporali oggetto di valutazione secondo le Indicazioni Operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 2016.

Regione Liguria: in merito alla situazione emergenziale in atto a Genova, l’ARPAL, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, emette quotidianamente per il torrente Polcevera un ‘Bollettino speciale meteo-idrologico Emergenza Ponte Morandi;

Regione Campania: le criticità dichiarate per domani sono da intendersi a decorrere dalle ore 06.00;

Regione Liguria: la criticità arancione decorre dalle ore 20.00 di oggi fino alle ore 14.00 di domani;

Regione Toscana: la criticità gialla per rischio idraulico per domani è da intendersi a decorrere dalle ore 08.00, la criticità sulle zone di allerta L-Lunigiana e V-Versilia è da intendersi gialla per rischio idrogeologico fino alle ore 16.00 di domani e a seguire criticità arancione per rischio idrogeologico, le zone di allerta B-Bisenzio e Ombr. Pt, R1-Reno, S1-Serchio-Garf-Lima, S2-Serchio-Lucca e S3-Serchio-Costa sono da intendersi gialle per rischio idrogeologico a decorrere dalla ore 20.00 di oggi, per le restanti zone di allerta la criticità gialla per rischio idrogeologico è da intendersi a decorre dalle ore 08.00 di domani. Per il rischio temporali ad eccezione delle zone di allerta L-Lunigiana e V-Versilia la criticità gialla è da intendersi a decorrere alle ore 08.00 di domani;

Regione Umbria: la criticità arancione per rischio idraulico ed idrogeologico decorre dalle ore 14.00 di domani fino a detto orario la criticità è da intendersi gialla su tutte le zone di allerta.

Fonte: www.protezionecivile.gov.it



Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte