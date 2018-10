Cambio orario : il ritorno (forse ultimo) dell’ora solare, lancette indietro tra 27 e 28 ottobre 2018

Ritorna l’ora solare, cambio orario nella notte, ma potrebbe essere l’ultima volta!

Il cambio dell’ora è ormai prossimo : nel corso della notte tra 27 e 28 ottobre 2018, esattamente alle 03.00 di domani, le lancette degli orologi torneranno indietro di un’ora e potremmo goderci un’oretta molto apprezzata di sonno in più.

Col ritorno dell’ora solare l’inverno ci sembrerà ancora più vicino dato che il Sole, da domani, tramonterà un’ora prima e già tra le 16.30 e le 17.30 farà buio. L’ora solare resterà in vigore sino a Marzo 2019, quando tornerà l’ora legale e sposteremo le lancette in avanti.

Rimarchiamo il fatto che potrebbe trattarsi dell’ultima volta, per l’Italia, dell’ora solare : è al vaglio della Commissione Europea la possibilità di abbandonare questo sistema e lasciare a ogni singolo stato la libertà di scegliere quale ora adottare. Per modificare le disposizioni sull’ora legale, la Commissione dovrà prima convincere i governi dei 28 stati e l’Europarlamento, con una decisione adottata a maggioranza. La decisione finale la si potrà conoscere probabilmente nelle prossime settimane. Dunque, non è da escludere che si possa trattare anche dell’ultimo cambio orario nel nostro paese.



Articolo di Raffaele Laricchia



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte