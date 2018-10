Allerta meteo Liguria: domani Lunedì 29 Ottobre livello rosso e scuole chiuse

La perturbazione atlantica giunta sull’Italia ieri ha già colpito fortemente la Liguria e la provincia di Genova con piogge e fenomeni anche a carattere di nubifragio. Sul territorio si registrano per ora disagi e danni abbastanza limitati, ma i fiumi in molte zone sono pericolosamente ingrossati.

La fase di maltempo vede ora una tregua per gran parte della regione, ma si tratta solo di una pausa temporanea. Nelle prossime ore assisteremo a piogge, a tratti anche abbondanti, sui settori orientali della regione, più asciutto altrove. Dalla serata-nottata e nella mattinata di domani, il tempo tornerà a peggiorare in maniera marcata anche sulla Liguria centro-occidentale, con l’arrivo di nuove precipitazioni (in risalita da sud/sud-ovest) abbondanti e a carattere persistente, che si estenderanno rapidamente anche al levante ligure.

La Protezione Civile regionale ha infatti emesso un comunicato di allerta in vista delle intense precipitazioni in arrivo. Per domani, Lunedì 29 Ottobre, è prevista un’allerta rossa su gran parte della regione e nello specifico su Centro e Levante della Liguria, allerta arancione invece nell’estremo ponente. L’allerta è valida dalle 6 alle 18 di domani.

Dove l’allerta è rossa le scuole resteranno chiuse pertanto nelle prossime ore sono attese numerose ordinanze da parte dei sindaci dei comuni interessati. Le scuole resteranno chiuse anche a Genova.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore

Ecco i dettagli dell’allerta meteo:

Zona A: gialla fino a mezzanotte di domenica 28; arancione da mezzanotte alle 15 di lunedì 29 ottobre, poi gialla fino alle 18.

Zona B: gialla dalle 15 alla mezzanotte di domenica 28 ottobre; arancione da mezzanotte alle 6 di lunedì 29 ottobre e poi allerta rossa dalle 6 alle 18 di lunedì 29 ottobre, e infine gialla fino a mezzanotte.

Zona C: gialla dalle 15 di oggi a mezzanotte; arancione da mezzanotte alle 6 di lunedì 29 ottobre; allerta rossa dalle 12 a a mezzanotte del 29 ottobre.

Zona D: gialla fno alla mezzanotte di oggi; arancione dalla mezzanotte alle 6 di lunedì 29 ottobre; allerta rossa dalle 6 di alle 18 di lunedì 29 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte.

Zona E: arancione fino alle 6 di lunedì 29 ottobre; rossa dalle 6 alle 18 di lunedì 29 ottobre; poi gialla fino alla mezzanotte.

Questa la suddivisione in zone del territorio della Liguria:





A : Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa.

: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa. B : Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno.

: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno. C : Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla.

: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla. D : Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida.

: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida. E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.



Articolo di Francesco Ladisa

