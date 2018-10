Maltempo in Umbria: interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal vento

Forti venti di scirocco stanno sferzando dalla notte gran parte d’Italia, causando inevitabili danni soprattutto lungo le regioni tirreniche e lungo la fascia appenninica della penisola, dove si registrano raffiche prossime o superiori ai 100 km/h.

Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Umbria, dove si segnalano parecchi danni ma per fortuna nessuna vittima o feriti. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in provincia di Perugia per rami e piante cadute sulle strade in numerose località, così come le tegole di qualche edificio. Divelti anche alcuni alberi.

A Terni una pianta si è abbattuta su un muro di recinzione della Polimer, abbattendone un tratto. Anche in questo caso nessuna persona coinvolta.

Nelle prossime ore il vento tenderà ad attenuarsi un pò ma domani torneremo ad avere raffiche estremamente intense, localmente anche sui 100-120 km/h.



