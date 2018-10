Meteo Puglia : scirocco tempestoso in arrivo, raffiche oltre 100 km/h

Forte maltempo verso la Puglia, lunedì con scirocco da tempesta. Allerta meteo.

Una forte ondata di maltempo sta colpendo l’Italia in queste ultime ore, in particolar modo le regioni del nord dove sono in atto piogge intense e a tratti alluvionali. Il centro-sud è sferzato dal forte vento di scirocco richiamato dalla perturbazione, ma il peggio deve ancora arrivare.

Un vortice di bassa pressione molto esteso e profondo sta prendendo vita in questa ora poco a largo del nord Africa ed entro domani si muoverà rapidamente verso il mar Ligure. Questo ciclone si approfondirà rapidamente, innescando venti di scirocco davvero impetuosi domani 29 ottobre 2018 : i venti fortissimi sferzeranno tutta Italia con raffiche tra gli 80 e i 120 km/h! (ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita qui).

Anche la Puglia, attualmente sotto raffiche di scirocco tra i 40 e i 60 km/h, domani sarà investita in pieno dal forte peggioramento. Il vento di scirocco tenderà ad intensificarsi già dalle ore mattutine, ma raggiungerà l’apice tra il pomeriggio e la sera : ci aspettiamo venti medi tra i 40 e i 60 km/h, mentre le raffiche potranno raggiungere i 100-110 km/h su brindisino, barese, bat e Gargano (specie aree murgiane e l’entroterra barese). Raffiche sui 70-90 km/h sul Salento, coste tarantine e foggiano (tavoliere). Venti di tale intensità potranno causare notevoli disagi alla guida e anche la caduta di alberi, rami, luminarie o pali. Prestare massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse.





Le condizioni del cielo saranno simili a quelle odierne : cieli spesso nuvolosi e possibilità di piogge intermittenti tra Murge e tarantino.

Attenzione in tarda serata : si avvicinerà un vasto fronte di temporali che investirà la Puglia a cominciare dal foggiano per poi attraversare totalmente la regione entro le ore notturne tra lunedì e martedì. Dopo il transito di questi temporali il vento si placherà.



Articolo di Raffaele Laricchia

