Romania : intensa scossa di terremoto molto profonda nella notte – avvertita a Bucarest

Scossa di terremoto avvertita in Romania nella notte, segnalazioni da Bucarest.

Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata oggi 28 ottobre 2018, esattamente alle 02.38 italiane (03.38 all’epicentro), sull’Europa orientale ed esattamente in Romania. Stando ai dati giunti dai sismografi del centro del Mediterraneo EMSC il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.6 sulla scala richter con ipocentro molto profondo, rilevato a ben 150 km di profondità.

L’epicentro del sisma è stato localizzato tra Varlaam e Gura Siriului, circa 60 km a est di Brasov e circa 126 km a nord di Bucarest. Il terremoto è stato nettamente avvertito in gran parte della Romania soprattutto per via dell’ipocentro molto profondo che ha permesso alle onde sismiche di disperdersi su un raggio molto più ampio. Centinaia le segnalazioni giunte da Bucarest dove la popolazione è stata svegliata nel cuore della notte da tremori e boati durati diversi secondi.

Caduti numerosi oggetti e anche calcinacci ma non si registrano grossi danni al momento e soprattutto non ci sono feriti o vittime.



Articolo di Raffaele Laricchia



