Allerta meteo Puglia: in arrivo intenso fronte temporalesco entro la serata e nottata [PREVISIONI]

La perturbazione atlantica in azione sull’Italia sta mettendo a dura prova la penisola da nord a sud, con piogge torrenziali, temporali violenti e raffiche di vento impetuose dai quadranti meridionali.

Al momento abbiamo una estesa e imponente linea temporalesca (anche detta squall line), che demarca il confine fra l’aria calda (a est) e aria più fresca di origine atlantica (ad ovest). Questo fronte temporalesco, caratterizzato da migliaia di fulmini e da nuclei precipitativi molto intensi, si dirige non troppo velocemente verso Est/Nord-Est. Nel suo movimento andrà a coinvolgere nelle prossime ore anche la Puglia, dove per ora soffia un fortissimo scirocco ma non piove.

Il fronte temporalesco, ora localizzato per quanto riguarda il sud a ridosso della Campania e del Molise, tenderà a proseguire la sua “corsa” senza sfaldarsi, senza risentire della barriera posta dalle catene montuose appenniniche (che solo in alcuni casi sono in grado di “fermare” o placare le perturbazioni). La grande energia termica in gioco (proprio l’aria calda sospinta dagli impetuosi venti di scirocco e i contrasti termici di cui parlavamo prima) terrà in vita il sistema, che si manterrà molto intenso e potenzialmente pericoloso perchè in grado di arrecare piogge torrenziali, grandinate, ulteriori raffiche di vento.

Il peggioramento per la Puglia è previsto nelle prossime ore: nel tardo pomeriggio-sera avremo l’interessamento del nord della Puglia e delle zone più occidentali, poi fra serata e nottata il maltempo raggiungerà anche la Puglia centro-meridionale, a cominciare dalla provincia di Bari, per arrivare infine al Salento.

Si raccomanda prudenza in quanto, come detto, i fenomeni potranno essere violenti: la pioggia sarà associata al vento molto forte, un connubio pericoloso anche per gli spostamenti in strada.





Articolo di Francesco Ladisa

