Cronaca meteo: venti fino a 100 km-h, danni lungo le regioni tirreniche

Cronaca meteo – Venti fino a 100 km-h primi danni lungo le regioni tirreniche.

Cronaca meteo – Il profondo minimo barico presente in queste ore sul Mar di Sardegna, tenderà ad approfondirsi ulteriormente nel corso del pomeriggio. Questo apporterà marcato maltempo e raffiche di vento particolarmente intense su gran parte dei territori italiani.

Già in queste ore si registrano raffiche fino a 75 km-h lungo i litorali tirrenici, ma sarà dal pomeriggio che le raffiche potranno raggiungere i 100 km-h in prossimità dei litorali. Diverse sono le segnalazioni giunte in queste ore a causa dei primi danni e dei relativi disagi. Numerosi sono: gli alberi sradicati, i cartelli divelti e i disagi. Segnalati tra Lazio, Toscana e Nord Campania (sotto una foto del litorale pontino). Nel corso della giornata le regioni che potranno vedere le raffiche più intense saranno: Sardegna, Campania, Lazio, Toscana, Puglia e coste del Friuli Venezia Giulia.

Le intense raffiche di vento, tenderanno ad indebolirsi a partire dalla nottata odierna. Tale particolare condizione meteorologica, sarà accompagnata da: abbondanti precipitazioni, intensi temporali, mareggiate e nubifragi. Di conseguenza si consiglia di prestare la massima attenzione. Potrebbe interessarti anche:



Articolo di Luca Mennella



