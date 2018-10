Meteo oggi: allerta meteo in molte regioni, elevato rischio idrogeologico

Meteo oggi: si intensifica ulteriormente la fase di maltempo. Allerta meteo per molte regioni.

Meteo oggi – L’intensa fase di maltempo generata dalla formazione di un profondo minimo barico sul Mediterraneo occidentale, entrerà oggi nella sua fase più intensa. Non a caso, la Protezione Civile ha emanato diverse situazioni di allerta meteo per molte regioni italiane.

Attualmente la situazione meteorologica già risulta caratterizzata da maltempo e intensi nubifragi. Intense piogge e nubifragi stanno interessando: Toscana, Emilia e Veneto. Piove in maniera moderata-forte su: Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Lazio, Sicilia, zone interne di Marche, Abruzzo e Molise. Generalmente più stabile lungo la fascia costiera del medio e basso adriatico. Nel corso del pomeriggio piogge abbondandi e temporali continueranno ad interessare tutto il Nord Italia, con accumuli maggiori nelle zone montane e pedemontane alpine. In queste zone non si escludono: frane, esondazioni e eventi alluvionali anche intensi. Peggiora intensamente anche su: Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sicilia e zone interne di Marche, Abruzzo e Molise.

In serata la situazione continuerà a presentarsi molto perturbata su gran parte del territorio italiano. Particolare attenzione al Nord Est dove sono attesi accumuli pluviometrici particolarmente abbondanti. Qui il rischio idrogeologico è alto. Temporali e nubifragi potranno continuare ad interessare molte regioni del Nord Italia e delle regioni tirreniche. In particolar modo tra Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria. La situazione atmosferica verrà seguita passo per passo dallo nostro staff di meteorologi. Di conseguenza, maggiori informazioni verranno fornite nel corso dei prossimi aggiornamenti. Potrebbe interessarti anche:

Articolo di Luca Mennella

