Puglia : temporale violento su Manduria e forte “downburst” : gravi danni in città

Violento temporale si abbatte su Manduria, gravi danni in città per il vento forte.

Il maltempo inizia a fare sul serio in Puglia a causa dell’avvicinamento di una vasta perturbazione molto profonda e intensa che sta colpendo gran parte della nostra penisola. Lungo il bordo orientale di questo vasto ciclone si stanno attivando intense correnti di scirocco che stanno sferzando la Puglia e gran parte del centro-sud, con raffiche superiori ai 60 km/h… e non è tutto!

Un forte temporale si è sviluppato a largo della Calabria, nel mar Ionio, nelle prime ore della sera, dopodichè si è diretto verso la Puglia centro-meridionale dove si è intensificato notevolmente sotto i colpi dell’umido scirocco.

Il temporale ha colpito in pieno la zona di Manduria, nel tarantino orientale poco dopo le 20.30, causando danni importanti : sulla città sono caduti ben 135 mm di pioggia in poco tempo e le raffiche di vento (molto probabilmente derivanti dal downburst del temporale) hanno superato i 100-120 km/h con tutte le conseguenze del caso. Molte abitazioni hanno subito danni importanti mentre per strada si registrano danni a causa della caduta di alberi, calcinacci, mattoni e altri oggetti. Eloquenti le immagini giunte in redazione :

Domani la situazione peggiorerà ulteriormente con l’arrivo di venti di scirocco tempestosi (ve ne abbiamo parlato qui).







Articolo di Raffaele Laricchia

