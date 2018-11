Frana a Gangi (Palermo): massi a ridosso di case

Come vi abbiamo raccontato in precedenti articoli, è una giornata di forte maltempo per la Sicilia, colpita da piogge e temporali che in diverse zone stanno creando criticità e disagi.

In mattinata una frana si è verificata a Gangi, nel palermitano, dove alcuni grossi massi sono franati e precipitati a ridosso di alcune case, suscitando apprensione fra i residenti. Il crollo sarebbe stato favorito dalla pioggia caduta nelle ultime ore. Non risultato comunque feriti.

Ecco le immagini:







Articolo di Francesco Ladisa

