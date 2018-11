Protezione Civile: torna il maltempo domani al Nord, precipitazioni anche intense

Non si attenua la fase di maltempo sull’Italia. Domani la depressione localizzata sull’area tirrenica continuerà ad apportare instabilità su molte zone della penisola: sarà questa volta il Nord ad essere interessato da precipitazioni più intense. Nei prossimi giorni il maltempo insisterà ancora sulla penisola.

Per domani è stata indicata dalla Protezione Civile anche un’allerta arancione in Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio.

Previsioni meteo Lunedì 5 Novembre 2018

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto centro-settentrionale, Valle d’Aosta orientale, Piemonte occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Piemonte, Liguria centro-occidentale, Friuli Venezia Giulia, settori occidentali del Lazio meridionale, Puglia centro-meridionale e Calabria ionica centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Valle d’Aosta, zone montuose della Lombardia, Trentino-Alto Adige, versante occidentale di Sardegna centrale, Toscana meridionale e Lazio centro-settentrionale, resto del Lazio meridionale, Molise occidentale, Campania settentrionale, Puglia garganica, versanti ionici di Calabria settentrionale e Basilicata, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, resto di Toscana, Lazio, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, e su Umbria, Sicilia occidentale, Molise centrale e settori montuosi di Marche ed Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Centro-Sud peninsulare; massime in sensibile diminuzione sul Triveneto.

Venti: localmente forti meridionali, con raffiche di burrasca, su coste adriatiche centro-meridionali, settori ionici in genere, Sicilia e zone costiere di Lazio e Campania; in generale attenuazione.

Mari: molto mossi tutti i bacini, temporaneamente agitato il Tirreno centro-meridionale al largo.

Ecco le criticità e allerte previste per la giornata di domani, Lunedì 5 novembre 2018:





MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud

Piemonte: Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Veneto: Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Cuneese, Toce, Pianura Torinese e Colline

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura, Iglesiente

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valle Tanaro

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Logudoro, Gallura, Iglesiente

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Veneto: Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



Articolo di Francesco Ladisa

