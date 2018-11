Meteo : nuovo peggioramento oggi, piogge in arrivo ma non per tutti

Rapida perturbazione sull’Italia, tornano piogge e locali temporali. Ma non per tutti!

Meteo / Una nuova perturbazione atlantica si sta affacciando nel Mediterraneo in queste ore, causando un progressivo guasto del tempo sulla nostra penisola, segnatamente al nord Italia. Si tratta di una perturbazione rapida e non molto incisiva, che comunque renderà il tempo piuttosto inaffidabile nel corso della giornata di oggi 6 novembre 2018.

Già stamattina sono in atto piogge e locali temporali sul nord-ovest, specie in Liguria, ma si tratta solo delle fasi iniziali del peggioramento : precisamente ci aspettiamo piogge più estese e localmente più forti su gran parte del nord-ovest e, entro il pomeriggio, anche sul nord-est (specie su Veneto, Trentino ed Emilia).



Dalla tarda mattina ed in particolare dal pomeriggio il maltempo coinvolgerà anche Sardegna e Toscana, dove avremo piogge sparse e non molto intense. In serata peggiora anche sul Lazio e sulla Sicilia occidentale, ma comunque parliamo di fenomeni piuttosto deboli e isolati.

I fenomeni più incisivi riguarderanno la Liguria e i settori pedemontani di alto Piemonte, Lombardia e Veneto dove potrebbero cadere tra i 40 e i 70 mm di pioggia nel corso della giornata.

Sulle restanti aree tempo nettamente più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi : le condizioni atmosferiche migliori le ritroveremo su Sicilia orientale, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Abruzzo dove il clima sarà anche mite (temperature fino a 22-24°C).







Articolo di Raffaele Laricchia

