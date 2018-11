Puglia : tremori e boati su Barletta, scossa di terremoto lieve ma superficiale – dati INGV

Lieve scossa di terremoto avvertita a Barletta, sisma molto superficiale, percepiti boati.

Una scossa di terremoto piuttosto insolita si è verificata oggi 7 novembre 2018, esattamente alle 14.03, sulla Puglia centro-settentrionale, sul litorale barlettano.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 2.3 sulla scala richter con ipocentro molto superficiale, individuato ad appena 3 km di profondità. Epicentro localizzato nella periferia di Barletta, in prossimità della frazione di Montaltino.

Il sisma è stato avvertito da diverse persone a Barletta con tremori e boati durati pochissimi attimi, che ovviamente non hanno causato alcun danno a cose o persone. La percezione del sisma è stata accentuata dall’ipocentro molto superficiale, abbastanza insolito per la zona.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Barletta BT 4 94814 94814 Andria BT 10 100440 195254 Margherita di Savoia BT 11 11974 207228 San Ferdinando di Puglia BT 14 13987 221215 Trinitapoli BT 14 14733 235948 Trani BT 15 56217 292165 Canosa di Puglia BT 17 30294 322459



Articolo di Raffaele Laricchia



