Meteo : ennesima perturbazione con piogge incisive. Previsioni per oggi

Meteo / Una nuova perturbazione di origine atlantica ha raggiunto il Mediterraneo e sta interessando al momento i settori più nord-occidentali della nostra penisola, già duramente colpite dal maltempo nei giorni scorsi. Insomma continua a piovere regioni come Liguria e Piemonte mentre è ancora in movimento la piena del Po che ha raggiunto l’Emilia all’alba.

Le correnti umide e instabili sud-occidentali stanno investendo in pieno il nord-ovest Italia mentre stanno favorendo tempo più stabile sul resto del territorio grazie ad un rinforzo momentaneo dell’alta pressione (guarda le immagini dal satellite in tempo reale). La giornata di oggi 8 novembre 2018 sarà caratterizzata proprio da questo schema barico, che vedrà ancora maltempo su Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta, mentre sul resto d’Italia le condizioni meteo saranno decisamente più stabili.

Attenzione in Liguria dove le piogge, legate anche a dei temporali, potranno risultare persistenti e quindi in grado di causare allagamenti e disagi (specie nella zona di Genova.

Tra pomeriggio e sera qualche isolata pioviggine potrebbe affacciarsi su Emilia e Sardegna, ma parliamo di fenomeni davvero blandi e isolati. Sul resto del centro-sud tempo stabile e soprattutto mite, come potete osservare nel video presentato da Raffaele Laricchia :



