Meteo oggi: flusso atlantico, attese piogge e rovesci al Nord Ovest

Meteo oggi – Instabile al Nord Italia, tanto sole e mite al Centro Sud.

Meteo oggi – Le condizioni meteorologiche odierne continuano ad essere caratterizzate dalla presenza di un moderato flusso instabile di origine atlantica.

Le regioni che risentono maggiormente di tale condizione atmosferica sono quelle del Nord Italia e in particolar modo del Nord Ovest. Non a caso, in queste ore, rovesci e piogge, stanno interessando: Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale. Generalmente stabile e soleggiato su gran parte del Centro Sud. Nel corso del pomeriggio piogge continueranno ad interessare in particolar modo la Liguria e il Piemonte. Possibili deboli piogge e isolati rovesci anche in Sardegna. Cieli molto nuvolosi o coperti sul resto del Nord Italia e parte dell’alto tirreno.

Nel corso della serata la situazione meteorologica rimarrà pressoché invariata. Temperature stabili al Nord, in aumento al Centro Sud. Mari generalmente calmi o al limite poco mossi. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali.



Articolo di Luca Mennella



