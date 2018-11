Previsioni Meteo : arriva l’anticiclone sub-tropicale, torna il caldo?

Maltempo con le ore contate, arriva l’alta pressione sub-tropicale. Prossima settimana col caldo?

Previsioni Meteo / Le residue note d’instabilità, a tratti incisive, che stanno interessando oggi la nostra penisola saranno ben presto spazzate via dal ritorno dell’anticiclone sub-tropicale. Il suo arrivo è previsto sin dal pomeriggio di domenica 11 (domani) ma riuscirà ad appropriarsi di tutta la nostra penisola a partire da lunedì 12, regalando una settimana più estiva che autunnale!

L’alta pressione porterà con se masse d’aria piuttosto calde provenienti dall’Africa nord-occidentale, le quali saranno responsabili di un aumento progressivo delle temperature su tutta la nostra penisola e a tutte le quote. In particolare l’aumento termico si farà sentire soprattutto in montagna dove lo zero termico schizzerà oltre i 4000 metri di quota, come succede solitamente nel cuore dell’estate. Al suolo l’aumento termico sarà più smorzato solo grazie alle “inversioni” della notte e alla presenza di locali banchi di nebbia specie in pianura Padana, ma comunque si registreranno valori decisamente caldi per il periodo.

Tra lunedì 12 e venerdì 16 il tempo si presenterà stabile e soleggiato su tutto il centro-sud mentre al nord, segnatamente in pianura Padana, torneranno a dominare le nebbie non solo di notte e al mattino ma anche nelle ore centrali della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 23-25°C su molte aree del centro-sud, specie su Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Abruzzo e Marche. Insomma parliamo di valori sin troppo alti per il mese di novembre (almeno 6-7°C oltre le medie del periodo). L’assenza di vento e il tempo soleggiato faranno percepire probabilmente una temperatura maggiore.

Massime più basse in pianura Padana e laddove prevarranno le nebbie (non si andrà oltre i 14-15°C).

La presenza dell’anticiclone innescherà le classiche “inversioni termiche” della notte : ciò significa che ci aspettano serate e notti fredde su tutta Italia con temperature tra i 5 e i 10°C.







Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte