Meteo domani: nebbie al Nord, tanto sole al centro Sud

Meteo – Attese fitte nebbie al Nord Italia, sole e temperature sopra media al centro Sud.

Meteo domani – L’alta pressione di origine continua a consolidarsi sul Mediterraneo centrale e in particolar modo sull’Italia. Tuttavia il sole non splenderà su tutto il territorio nazionale.

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, nel corso della mattinata di domani, fitte nebbie e foschie potranno interessare gran parte della Pianura Padana e in particolar modo il percorso del Po. Nebbie e foschie potranno interessare anche le valli e le pianure di Toscana, Umbria, alto Lazio e Puglia adriatica. Attesa maccaja accompagnata da deboli piogge in Liguria. Tempo generalmente più stabile e soleggiato al centro Sud. Nel corso del pomeriggio la situazione non vedrà grosse variazioni, ancora nebbie e maccaja al Nord Italia, velature al Centro e prevalenza di sole al Sud Italia.

In serata, possibile espansione delle nebbie e delle nubi basse anche al centro Sud. Temperature in aumento al centro Sud, stabili al Nord. Ventilazione debole e variabile, mari prevalentemente calmi. Potrebbe interessarti anche:



Articolo di Luca Mennella



