Previsioni meteo oggi: nubi e nebbie in ulteriore estensione

Previsioni meteo oggi – Alta pressione che si consolida ulteriormente, nebbie diffuse!

Previsioni meteo – Il campo di alta pressione che da diversi giorni interessa il Mediterraneo centrale si sta rafforzando ulteriormente. Nonostante ciò, il sole faticherà a farsi vedere su diverse regioni.

Attualmente nebbie e intense foschie stanno interessando molte regioni del nostro territorio e in particolar modo: tutta la Pianura Padana, le Marche, la Liguria (maccaja), la Toscana, l’Umbria e la Puglia Adriatica. Velature e nubi su tutto il Centro Nord. Più soleggiato al Sud Italia. Nel corso del pomeriggio la situazione non vedrà grosse variazioni, con le nebbie e le foschie che continueranno ad interessare le regioni citate. Discorso diverso in serata quando le nebbie tenderanno ad espandersi velocemente su gran parte delle zone costiere delle regioni centrali e di tutto l’Adriatico.

Le temperature risulteranno in aumento laddove splenderà il sole, stabili e fresche nelle zone interessate dalla nebbia. Ventilazione debole e variabile. Mari calmi.



Articolo di Luca Mennella



