Previsioni meteo oggi: ancora nebbie, quando finiranno?

Meteo oggi – Nebbie diffuse, quando finiranno?

Meteo oggi – La situazione barica italiana e mediterranea continua ad essere caratterizzata dalla presenza di un vasto campo di alta pressione.

Questa mattina, foschie e nebbie diffuse stanno interessando principalmente: Pimonte, Lombardia, Emilia, Veneto, Liguria (maccaja) e valli toscane. Generalmente più stabile e soleggiato sulle restanti regioni. Nel corso del primo pomeriggio la situazione si presenterà invariata su gran parte del Nord Italia. Qualche nube bassa e foschia in più andrà ad interessare le regioni adriatiche, la Sardegna, la Sicilia e la Calabria ionica. Discorso diverso per la serata, quando è atteso un infittimento delle nebbie su tutta la Pianura Padana, lungo le regioni adriatiche e in Toscana.

Le ventilazione risulterà debole e variabile. I mari saranno calmi o al limite poco mossi. Le temperature in aumento nei valori massimi, in diminuzione quelli minimi. La situazione tenderà a cambiare radicalmente nel corso del week end, quando masse d’aria fredda raggiungeranno la nostra penisola. Per approfondire leggi anche:



Articolo di Luca Mennella



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte