Belluno : moderata scossa di terremoto nel Cadore tra Veneto e Friuli

Scossa di terremoto moderata nel Cadore, tra bellunese e udinese. I dati INGV.

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita oggi 17 novembre 2018, esattamente alle 11.50, sull’alto Veneto e precisamente nel Cadore.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.1 sulla scala richter con ipocentro piuttosto superficiale, rilevato a soli 7 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente nel bellunese settentrionale, ovvero nel Cadore in corrispondenza di Santo Stefano di Cadore e Danta di Cadore.

Il sisma è stato avvertito con tremori e boati durati alcuni istanti, in un raggio di almeno 30 km. Diverse le segnalazioni giunte da molte aree del Cadore, tra Sappada, Pieve di Cadore, Forni di Sopra e anche da Cortina d’Ampezzo. Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Santo Stefano di Cadore BL 4 2609 2609 Danta di Cadore BL 5 463 3072 Vigo di Cadore BL 5 1440 4512 San Pietro di Cadore BL 7 1624 6136 San Nicolò di Comelico BL 7 406 6542 Lorenzago di Cadore BL 7 549 7091 Auronzo di Cadore BL 8 3350 10441 Comelico Superiore BL 8 2238 12679 Lozzo di Cadore BL 8 1383 14062 Domegge di Cadore BL 11 2441 16503 Forni di Sopra UD 11 993 17496 Sappada BL 12 1317 18813 Calalzo di Cadore BL 14 2085 20898 Sauris UD 15 416 21314 Pieve di Cadore BL 16 3794 25108 Forni di Sotto UD 18 600 25708 Perarolo di Cadore BL 19 380 26088 Valle di Cadore BL 20 1964 28052 Forni Avoltri UD 20 588 28640



Articolo di Raffaele Laricchia



