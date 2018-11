Meteo Protezione Civile: il bollettino per domani, ancora freddo e instabilità

Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da un clima piuttosto freddo, con condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolare quelle ioniche e adriatiche.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Domenica 18 Novembre 2018

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su settori orientali e meridionali dell’Abruzzo, Molise centro-orientale, Puglia centro-meridionale, Basilicata ionica, settori centrali tirrenici e ionici meridionali della Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di breve rovescio, su Romagna, Marche, Campania orientale, Sicilia nord-orientale e centrale tirrenica, settori orientali e meridionali della Sardegna, restanti settori di Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: da isolate a sparse al di sopra di 800-1000 m sull’Appennino romagnolo e Marchigiano e al di sopra di 1000-1200 m sui versanti orientali di quello abruzzese e molisano, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Nord-Ovest.

Venti: inizialmente forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale, nord-orientali su Toscana, settori tirrenici meridionali e adriatici della penisola e sui versanti ionici calabresi, in generale attenuazione.

Mari: da agitato a molto agitato lo Ionio, da molto mosso a localmente agitato il Mar Ligure settore di Ponente al largo; molto mossi i restanti bacini, con moto ondoso in graduale e generale attenuazione.







Articolo di Francesco Ladisa

