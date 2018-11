Terremoto a Rimini : intensa scossa avvertita da Ravenna ad Ancona, tanta paura in Romagna

Paura in Romagna, intensa scossa a Rimini avvertita nettamente. Tremori fino ad Ancona.

Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita sul versante adriatico tra Emilia Romagna e Marche nella giornata di oggi 18 novembre 2018 esattamente alle 13.48. Vi abbiamo riportato in questo articolo i primi dati preliminari diffusi dall’INGV, mentre ora siamo in possesso dei dati ufficiali del sisma.

Il terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.2 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a circa 43 km di profondità, risultando piuttosto profondo. L’epicentro del terremoto è stato localizzato tra Sant’Arcangelo di Romagna, Santa Giustina e San Martino in Riparotta, circa 4 km a ovest di Rimini. Il terremoto è stato nettamente avvertito sulla città romagnola con tremori e boati durati alcuni secondi che hanno costretto numerose persone a riversarsi per strada.

Il terremoto è stato avvertito chiaramente in tutta la provincia e anche nelle città di Cesena e Forlì. Paura anche a Ravenna, Pesaro, Urbino, Ancona e anche nel bolognese. Il sisma è stato avvertito su un raggio così ampio grazie all’ipocentro piuttosto profondo, che ha permesso alle onde sismiche di espandersi su una superficie maggiore.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Santarcangelo di Romagna RN 4 22089 22089 Rimini RN 6 147750 169839 San Mauro Pascoli FC 8 11690 181529 Savignano sul Rubicone FC 8 17766 199295 Bellaria-Igea Marina RN 9 19519 218814 Gatteo FC 10 9068 227882 Verucchio RN 11 10078 237960 Borghi FC 12 2843 240803 Poggio Torriana RN 13 5135 245938 Longiano FC 13 7126 253064 Gambettola FC 14 10660 263724 Roncofreddo FC 14 3386 267110 Coriano RN 15 10502 277612 Riccione RN 15 34965 312577 Montiano FC 15 1716 314293 Cesenatico FC 17 25796 340089 Montescudo – Monte Colombo RN 17 6779 346868 Sogliano al Rubicone FC 17 3195 350063 San Clemente RN 18 5577 355640 Misano Adriatico RN 19 13014 368654 Sassofeltrio PU 20 1388 370042 Gemmano RN 20 1158 371200



Articolo di Raffaele Laricchia



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte