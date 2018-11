Previsioni meteo: peggiora, torna il maltempo al Nord

Previsioni meteo – Nel corso della giornata odierna, una nuova perturbazione atlantica apporterà episodi di maltempo diffuso su molte regioni del territorio italiano e in particolar modo al Nord Italia.

Attualmente le condizioni atmosferiche si presentano già instabili su: Liguria, Piemonte e Toscana. Coinvolte in maniera minore bassa Lombardia, Ovest Emilia e alto Lazio. Nel corso del primo pomeriggio le condizioni atmosferiche vedranno un veloce peggioramento, con i fenomeni che tenderanno ad intensificarsi su: Liguria, Piemonte, Lombardia, Ovest Emilia e alta Toscana. Mentre tenderanno ad espandersi anche su: Trentino, Veneto e Est Emilia. Tempo generalmente più stabile ma accompagnato da molte nubi sulle regioni centro-meridionali.

In serata e nottata, le condizioni atmosferiche tenderanno a peggiorare nuovamente al Nord e in particolar modo al Nord Ovest. Attesi fenomeni intensi come nubifragi e forti temporali su Liguria e alta toscana. Temperature in aumento al Centro Sud, stabili al Nord. Ventilazione meridionale e mari generalmente mossi. Potrebbe interessarti anche:







Articolo di Luca Mennella

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte