Allerta meteo Estofex: maltempo, attesi temporali e nubifragi

Allerta meteo Estofex – Atteso maltempo al Centro-Sud.

Allerta meteo – Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre) per la giornata di domani Domenica 25 Novembre 2018.

La situazione sinottica vede la formazione sui nostri territori di un minimo di pressione in seno ad una saccatura di origine atlantica. Tale figura barica, nel corso della giornata di domani, tenderà apportare un peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni centro-meridionali e in particolar modo su quelle centrali tirreniche. Il bollettino di allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: “A level 1 was issued for parts of SW Italy mainly for excessive rain.”

Ovvero: ”Il livello di allerta 1 è stato emanato per il Sud Ovest Italia, principalmente per eccessive precipitazioni (nubifragi o flash floods). ” Le zone maggiormente interessate da forti temporali e fenomeni intensi saranno: Lazio, Campania, Basilicata e Puglia meridionale. Piogge di stampo autunnale anche al Nord Est e sulle regioni centrali. Dalla serata migliora al centro e al Nord Est torna a peggiorare al Nord Ovest. Puoi consultare (sotto) tutte le mappe utili per osservare l’evoluzione prevista in tempo reale.







Articolo di Luca Mennella

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte