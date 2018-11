Meteo neve: intense nevicate in Appennino, quota neve in ulteriore calo

Meteo neve – Grazie all’arrivo di masse d’aria fredda di origine artica e ad un sensibile calo delle temperature, nuove e più intense nevicate stanno interessando in queste ore gran parte dell’Appennino centro-meridionale.

Attualmente nevicate moderate-forti stanno interessando: Marche, Abruzzo, Molise, e Campania a quote comprese fra 1300 e i 1500 metri. Nel corso della giornata odierna le nevicate continueranno ad interessare tutto l’Appennino Centrale. La quota neve si attesterà attorno ai 1.000 metri ma non escludiamo sconfinamenti a quote leggermente inferiori soprattutto nel corso della serata. Nei prossimi giorni e in particolar modo durante la giornata di Mercoledì assisteremo ad un ulteriore calo delle temperature.

In tale fase, la neve potrà tornare ad imbiancare anche a quote medio basse (800-600 m) i versanti orientali di Marche, Abruzzo e Molise. A quote mediamente più alte l’Appennino Campano e i rilievi pugliesi. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso dei prossimi aggiornamenti. Sotto un fotogramma della webcam di Torrevecchia Meteo installata sulla Majella.







Articolo di Luca Mennella

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte