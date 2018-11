Maltempo : freddo e venti forti al sud, neve sotto i 1000 metri! Spettacolare nevicata sull’Etna

Un vortice di bassa pressione a carattere freddo sta interessando le regioni del sud Italia sin da ieri sera senza un attimo di tregua : il centro depressionario è situato sul Salento ma attorno a questo vortice ruotano nubi, venti forti e piogge e che coinvolgono gran parte del sud ed in particolare Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Calabria settentrionale, Sicilia settentrionale e la Calabria tirrenica. L’aria fredda in discesa dai Balcani ha fatto calare diffusamente le temperature tanto che la neve è riuscita a portarsi sin sotto i 1000 metri su Puglia e Basilicata, mentre cade oltre i 1400-1500 metri sul resto del Meridione.

Una spettacolare nevicata è in atto sull’Etna, in particolar modo sui versanti settentrionali maggiormente esposti alle umide correnti da nord che originano il fenomeno dello “stau”, ovvero il sensibile incremento delle precipitazioni a ridosso dei rilievi. A Piano Provenzana, a circa 1800 metri di quota sull’Etna, l’accumulo nevoso è di diversi centimetri e la temperatura è crollata sin sotto lo zero. Il clima quest’oggi è pienamente invernale in Sicilia!

Un miglioramento del tempo avrà inizio da domani quando i cieli torneranno ad essere sereni o poco nuvolosi, sebbene continuerà a spirare un moderato vento di tramontana.



Articolo di Raffaele Laricchia



