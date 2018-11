Meteo Protezione Civile domani: previsioni per Venerdì 30 Novembre

Nella giornata di domani osserveremo un modesto peggioramento sui settori più occidentali della penisola, ma avremo ancora tempo nel complesso stabile. Ecco il bollettino meteo elaborato dalla Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 30 Novembre 2018

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, dal pomeriggio/sera, anche a carattere di rovescio o

temporale, su Sardegna occidentale e meridionale, Lazio settentrionale e Toscana

meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

– isolate, dal pomeriggio/sera, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti

zone di Sardegna e Toscana, su Liguria, Piemonte occidentale e meridionale,

Umbria occidentale e meridionale e Lazio centro-orientale, con quantitativi

cumulati deboli.

Nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 m sulle zone alpine occidentali e

localmente al di sopra dei 500-700 m sul basso Piemonte con apporti al suolo deboli o

puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale aumento sulle regioni centrali peninsulari, in calo, al

Sud.

Venti: tendenti a forti settentrionali su Liguria e basso Piemonte; localmente forti

meridionali sulle due isole maggiori, tendenti a ruotare da ovest sulla Sardegna.

Mari: molto mosso lo Ionio con moto ondoso in attenuazione; tendenti a molto mossi, il

Mar Ligure, il Mare e Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia.



Articolo di Francesco Ladisa



